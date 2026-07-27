Malaysia hindrer rundt hundre asylsøkere i å ytre seg utenfor et FN-kontor i Kuala Lumpur

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Malaysisk politi har oppløst en demonstrasjon der det ble krevd asyl utenfor FN-kontoret i landets hovedstad, Kuala Lumpur. Flere lastebiler lastet om lag hundre mennesker, blant annet kvinner og barn, sammen med eiendelene deres, og fraktet dem bort uten å oppgi hvor de skulle, ifølge en rapport fra Reuters.

Asylsøkerne tilhører den etniske gruppen rohingya, en statsløs muslimsk minoritet som ble fordrevet fra Burma (nå Myanmar) etter militærets folkemordskampanje i landet i 2017. Siden den gang har mer enn 700 000 rohingyaer blitt spredt utover flyktningleirer i Bangladesh, Malaysia, Thailand og Laos, hvor de er innestengt i disse områdene og stadig utsatt for vold og lokale hatkampanjer. Disse 100 personene ble drevet fra hjemmene sine av lokale innbyggere i den nordlige delstaten Penang og reiste med buss hele natten til Kuala Lumpur for å søke om gjenbosetting gjennom UNHCR.

Den malaysiske statsministeren Anwar Ibrahim uttalte mandag at samlingen utenfor UNHCR-bygningen hadde skapt bekymring blant befolkningen og advarte om at alle uten de nødvendige tillatelsene ville bli pågrepet av innvandringsmyndighetene.