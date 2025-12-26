Malaysias tidligere statsminister dømt for maktmisbruk i 1MDB-saken

HQ

Malaysias tidligere statsminister Najib Razak er funnet skyldig i maktmisbruk i en stor rettssak knyttet til 1MDB-korrupsjonsskandalen . Najib, som har sittet fengslet siden 2022, nekter straffskyld for alle forseelser.

Påtalemyndigheten anklager Najib for å ha mottatt rundt 2,2 milliarder ringgit (544 millioner dollar) i ulovlige midler fra det statlige investeringsfondet, som han var med på å grunnlegge i 2009. Etterforskerne sier at minst 4,5 milliarder dollar ble stjålet fra 1MDB, og at mer enn 1 milliard dollar skal ha strømmet inn på kontoer knyttet til Najib.

Najib (72) soner allerede en fengselsstraff etter at Malaysias øverste domstol stadfestet en annen korrupsjonsdom. Han har sagt at han ble villedet av fondets tjenestemenn og den ettersøkte finansmannen Jho Low, som er etterlyst av amerikanske myndigheter.

Hva er 1MDB-saken?

1Malaysia Development Berhad (1MDB) var et statlig investeringsfond som ble opprettet i 2009 for å fremme økonomisk utvikling i Malaysia. I stedet fant etterforskerne senere ut at det hadde blitt brukt i en av verdens største finanssvindler. Malaysiske og amerikanske myndigheter sier at minst 4,5 milliarder dollar ble sluset ut gjennom et komplekst nett av skallselskaper og utenlandske bankkontoer. Pengene skal ha blitt brukt til å finansiere luksuseiendommer, kunstverk, yachter og til og med Hollywood-filmer. Skandalen førte til at Najibs regjering falt i 2018 og utløste etterforskning i flere land.