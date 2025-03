Malcolm in the Middle Dewey får ny rolle i nye episoder

Malcolm in the Middle -revyen er offisielt i gang, med mange av originalseriens skuespillere tilbake for å gjenta rollene sine fra en av TVs mest elskede sitcoms. Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Frankie Muniz og flere skal komme tilbake, men ett ansikt vi ikke får se er Erik Per Sullivans.

Sullivan - som spilte Dewey i serien - forlot i stor grad skuespillet etter finalen i 2006. Han spilte sist i en film i 2010, og har siden den gang levd et liv i akademia. Han har vært fraværende fra tidligere gjenforeninger av skuespillerne, og det er derfor logisk at han ikke er til stede i denne kommende gjenopplivingen.

Som rapportert av Variety, vil han bli erstattet av Caleb Ellsworth-Clark. Malcolms andre brødre, Francis og Reese, vil bli spilt av deres originale skuespillere Christopher Masterson og Justin Berfield. Malcolms yngste bror Jamie vil bli spilt av Anthony Timpano og hans nye yngste søsken Kelly vil bli spilt av Vaughan Murray.

Handlingen i disse nye episodene dreier seg om Hal og Lois som gjenforener familien for å feire sin 40-års bryllupsdag, og Malcolm, kjæresten og datteren hans blir dratt inn i noen av de vanlige familieopptrinnene.

