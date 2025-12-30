Malcolm in the Middle får første teaser-trailer og lanseringsdato

Det er 19 år siden sist vi så Malcolm in the Middle på skjermen, og vi kommer ikke til å vente så mye lenger på å se serien våkne til live igjen. Vi har visst at revivalserien var på vei en god stund nå, og innspillingen av serien ble avsluttet tidligere i år. Det var håp om at den nye serien kanskje skulle komme til jul, men lanseringsdatoen er satt til april neste år.

Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair er en miniserie i fire deler som følger livene til Malcolm, Reese, Dewey og Francis sammen med deres egne familier når de kommer sammen igjen i forbindelse med Hal og Lois' 40-års bryllupsdag.

Malcolm ser ut til å ha unngått familien sin i årevis, noe fans av den originale serien kan forstå med tanke på hvor kaotisk det ble i Wilkerson-hjemmet. Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair har premiere 10. april på Disney+.