Maleri stjålet av nazistene gjenfunnet av en SS-efterkommer etter 86 år

Andre verdenskrig tok slutt i 1945, men ettervirkningene av verdenshistoriens største krig merkes fortsatt i dag. BBC melder nå at et maleri som nazistene stjal fra en jødisk kunsthandler, er kommet til rette. Maleriet ble funnet i Nederland hos etterkommerne til en beryktet nederlandsk Waffen SS-kollaboratør (Hendrik Seyffardt).

Maleriet har tittelen Portrett av en ung jente og er malt av den nederlandske kunstneren Toon Kelder. Det er en del av Goudstikker-samlingen og ble plyndret av nazistene i 1940. Familien ble klar over maleriets mørke historie etter at en etterkommer spurte bestemoren sin om dets opprinnelse og fikk vite at det var "Jødisk plyndringskunst, stjålet fra Goudstikker. Den kan ikke selges. Ikke si det til noen."

Dette førte til at kunstdetektiven Arthur Brand ble tilkalt, og den merkelige historien kunne endelig få en slutt. Maleriet er overlevert til Brand, som vil forsøke å sørge for at det blir levert tilbake til eventuelle gjenlevende slektninger av de tidligere eierne.

Det antas at maleriet først havnet hos Hermann Göring, før Hendrik Seyffardt til slutt kom i besittelse av det.