Målfest i Champions League for kvinner Kampdag 3: alle kamper og resultater

Women's Champions League var tilbake denne uken for kampdag 3 og halvveis i gruppespillet. Fire kamper ble spilt tirsdag, og ytterligere fire kamper spilles i dag, onsdag 13. november.

I motsetning til UEFA-turneringene for menn, som ble endret i år, fortsetter Champions League for kvinner med det gamle formatet med gruppespill: fire grupper med fire lag i hver, noe som betyr at de møtes to ganger. Og det skal bli interessant å se hvordan de tapende lagene reagerer på noen av de knusende smellene de har fått...

Som forventet triumferte topplagene i Europa mot de mindre lagene de fikk tildelt. I gruppe C står Bayern München igjen med tre seire etter 3-0 mot norske Vålerenga.

Men den mest relevante kampen i gruppen var Arsenal-Juventus, som endte med et kraftig nederlag for det italienske laget, 4-0, som midlertidig sparker dem ut av turneringen.

I gruppe D var alt som vanlig for FC Barcelona, som knuste østerrikske Sankt Pölten med hele 7-0, hvorav fem av målene ble scoret i løpet av en 13-minutters periode mellom minutt 32 og 45. De hadde 81 % ballbesittelse.

Manchester City slo også svenske Hammarby, om enn med mindre margin, 2-0, og opprettholder dermed sin perfekte statistikk på tre seire.