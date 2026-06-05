Mallorca har fått nok av tomme, reserverte solsenger, og setter inn droner for å bekjempe problemet

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Hver dag foregår det noe som best kan beskrives som en "håndklekrig" på Mallorcas strender. Turister reserverer plasser på stranden og ved bassenget ved å legge ut håndklær tidlig om morgenen. Nå har myndighetene på Mallorca fått nok, og planlegger å ta i bruk droner for å kontrollere om de okkuperte solstolene faktisk blir brukt.

Flere kommuner på øya, deriblant Calvià og Andratx, har allerede tilgang til droneteknologi som kan brukes til fjernovervåking fra luften. Målet er å redusere antallet klager som hvert år strømmer inn fra turister og hoteller på grunn av tomme, reserverte solsenger.

I noen områder kan folk som lar håndklær ligge ute på denne måten, få bøter på mellom 50 og 300 euro. På andre deler av Balearene har man innført ytterligere tiltak, blant annet ved å fjerne parasoller og solsenger helt. Noen hoteller bruker også tidsbegrensede bookingsystemer eller apper for å håndtere situasjonen.