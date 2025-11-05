Mamdani utfordrer Trump etter historisk valgseier i New York: "Skru opp volumet!"

HQ

New Yorks nyvalgte borgermester Zohran Mamdani kastet ikke bort tiden med å rette skytset mot president Donald Trump, og signaliserte dermed starten på det som kan bli en av de avgjørende politiske rivaliseringene i de neste tre årene.

"Donald Trump, siden jeg vet at du ser på, har jeg fire ord til deg: Skru opp volumet!", sa Mamdani til en jublende folkemengde i Brooklyn tirsdag kveld, kort tid etter at han ble utropt til vinner av borgermestervalget i byen.

En ny ordfører tar opp kampen mot en mektig president

Med sine 34 år blir Mamdani den yngste borgermesteren i New Yorks historie og en av de mest frittalende kritikerne av Trumps administrasjon. Han bygde valgkampen sin på å "bekjempe den føderale innvandringspolitikken" og det han kalte presidentens "svik mot den amerikanske arbeiderklassen".

"Hvis noen kan vise en nasjon som er forrådt av Donald Trump hvordan man kan beseire ham, er det byen som ga opphav til ham", sa Mamdani. "Og hvis det er noen måte å skremme en despot på, så er det ved å demontere de samme forholdene som gjorde det mulig for ham å samle makt."

Trump har gjentatte ganger brukt sin presidentplattform til å angripe politiske motstandere. I forkant av valget truet han med å kutte den føderale støtten til New York City hvis Mamdani, som selv beskriver seg som en demokratisk sosialist, ble valgt.

Demokratene vinner terreng etter viktige valgseire

Mamdanis seier kom etter at Demokratene feide over en trio av viktige valg på tirsdag, noe som markerte partiets første fremgang siden Trump kom tilbake til Det hvite hus for ni måneder siden.

Den nye borgermesteren har lovet en ambisiøs økonomisk agenda for å takle New Yorks levekostnadskrise, med forslag om husleiestopp, universell barneomsorg og utvidet statlig inngripen i privat sektor.

Til tross for den truende konfrontasjonen med Washington, slo Mamdani an en trassig tone. "Så hør på meg, president Trump", sa han. "For å komme til noen av oss, må du gå gjennom oss alle."