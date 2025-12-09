Mamon Kings skaper sier at han bare vil lage et morsomt spill og ikke bryr seg om det selger godt

Det er en utbredt oppfatning i dag at de store spillutviklerne er unødvendig grådige og bruker for mye penger på mikrotransaksjoner og DLC i stedet for å lage underholdende spill. Blant indieutviklerne er situasjonen imidlertid noe annerledes, og vi finner ofte lidenskapelige entusiaster i deres rekker.

Dette gjelder blant annet den svært suksessrike japanske spillstreameren Yoshinama, som har gått over til å bli spillutvikler. Han har investert 25 millioner yen (ca. £120 000 / €140 000) fra egen lomme for å lage et svært nisjepreget, men ganske dyrt spill sammen med studioet Litmus. Tittelen deres heter Mamon King, og det slippes på PC og Switch i morgen (10. desember).

Automaton tok en prat med ham for å finne ut mer om hvordan han planlegger å tjene penger på dette - og svaret er lysår unna hva AAA-utviklere ville sagt :

"Folk synes kanskje jeg er rar, men jeg sa: 'Jeg vil lage et spill. Jeg trenger ikke profitt. Ærlig talt tror jeg det ville være ekstremt vanskelig å tjene penger på dette. Jeg har null erfaring med spillutvikling og ingen troverdighet på området; jeg er bare en strømmer. Likevel hadde jeg et desperat ønske om å lage et spill."

Studioets spilldirektør Yu Totsuka sier at denne forklaringen var nok til å overbevise ham, fordi han til syvende og sist ønsker å lage spill som han er begeistret for :

"Jeg ble oppriktig rørt av uttalelsen hans: Selv om salget er vanskelig, vil jeg lage det jeg har lyst til å lage (ler)."

Mamon King henter inspirasjon fra Koei Tecmos Monster Rancher-serie, men vi ser også elementer fra Pokémon. Du kan se fire bilder fra eventyret nedenfor.