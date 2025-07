Mamorukun ReCurse lanseres til PC og konsoller i september

Xbox og Japan har alltid vært en hjerteskjærende historie, men faktum er at det var noen år i begynnelsen da Xbox 360 gjorde det ganske bra, og konsollen solgte til og med bedre enn PlayStation 3 i en periode.

Dette førte selvfølgelig til at det kom mange japanske spill til konsollen, blant annet Mamorukun Curse, et eksklusivt spill fra 2009. Men det ble bare lansert i Japan (i 2013 ble det lansert for PlayStation 3, men bare i USA, og da nærmet PlayStation 4 seg, så det var ikke mange som brydde seg om det), så vi mistenker at mange av dere gikk glipp av det helt. Men nå får vi sjansen til å sjekke det ut.

Spillet vil bli utgitt på nytt over hele verden (takk TrueAchievements) for PC, PlayStation og Xbox under navnet Mamorukun ReCurse. Dette er et søtt spill med åpenbar bullet hell-inspirasjon, og minner litt om klassikere som Super Nintendo -hiten Pocky & Rocky. Sjekk ut traileren nedenfor, Mamorukun ReCurse slippes 25. september.