Man at Arms har produsert Darksaber fra The Mandalorian

I årenes løp har Man at Arms vist frem noen fantastisk flotte våpen som de har laget, og nå er det på tide igjen. Man at Arms har smidd en middelalderversjon av det ikoniske våpenet Darksaber fra TV-serien The Mandalorian, og nå finnes det en video som viser frem skjønnheten.

Designet på denne Darksaberen er laget av kunstneren Jake Bartok med 3D-gjengivelser av Galactic Armory. Så gå inn og se videoen under der Man at Arms viser hvordan de lager våre favorittvåpen Star Wars i middelalderstil. Fantastisk håndverk hvis jeg skal si det selv.