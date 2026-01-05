Manchester-bokseren Tyson Fury annonserer comeback midt i ryktene om en kamp mot Anthony Joshua

HQ

Tyson Fury, 37 år gammel britisk bokser, har annonsert et comeback, nesten nøyaktig ett år etter at han annonserte at han la opp. På Instagram skrev Manchester-bokseren at "2026 er det året. Mac'en vender tilbake."

"Jeg har vært borte en stund, men nå er jeg tilbake, 37 år gammel og slår fortsatt. Ingenting bedre å gjøre enn å slå menn i ansiktet og få betalt for det".

Fury, med kallenavnet "The Gypsy King", holdt det samlede tungvektsmesterskapet (WBA-, IBF-, WBO- og IBO-beltene) fra 2015 og 2016. Han hadde en nesten perfekt statistikk med 34 seire, hvorav 24 på knockout, kun skjemmet av sine to siste kamper, hans to eneste profesjonelle nederlag, begge mot den ukrainske bokseren Oleksandr Usyk i 2023 og 2024.

Det var faktisk tredje gang Fury annonserte at han trakk seg fra boksing, for så å annonsere at han kom tilbake flere år eller måneder senere. Etter 2015 tilbrakte han to og et halvt år borte fra ringen for å fokusere på sin mentale helse, men kom tilbake i 2018. Han trakk seg igjen i 2022 og kom tilbake et halvt år senere, og i januar 2025 annonserte han at han ville trekke seg igjen, noe som varte i ett år.

Det ryktes nå at Fury skal møte sin mangeårige rival Anthony Joshua i 2026. Joshua utfordret Fury etter nederlaget mot Jake Paul forrige måned, men ble utsatt for en bilulykke i Nigeria der han pådro seg mindre skader, men to av hans beste venner ble drept.