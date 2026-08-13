Manchester City avviser Barcelonas andre tilbud på Rodri og krever mer penger

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Overgangen av Rodri Hernández fra Manchester City til FC Barcelona tar lengre tid enn noen hadde forventet. Til tross for full enighet mellom midtbanespilleren og klubben, en uke etter at det ble rapportert at Rodri valgte Barcelona fremfor Real Madrid, vil ikke Manchester City senke sine forventninger til salgsprisen og har avvist et nytt bud fra Barcelona.

Ifølge Daily Star krever Manchester City en fast sum på 70 millioner pund (82 millioner euro), men Barcelona vil ikke gå høyere enn 55 millioner pund (65 millioner euro). Etter at et første tilbud på 45 millioner euro pluss tilleggsbeløp ble avvist, ble det lagt inn et nytt tilbud på 55 millioner euro pluss opptil 10 millioner i bonus, men Manchester City avviste også dette.

Årsaken til den høye prisen er angivelig at Manchester City har kontaktet Chelsea angående Enzo Fernández, som skal erstatte Rodri, men Chelsea ønsker ikke å selge spilleren for mindre enn 140 millioner euro (120 millioner pund).