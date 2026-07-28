Manchester City bekrefter at Rodri gjennomgår et «mindre inngrep», samtidig som ryktene om en overgang tiltar

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Manchester City har opplyst at den spanske midtbanespilleren Rodri Hernández, kåret til den beste spilleren i VM 2026, har gjennomgått en «mindre ryggoperasjon» etter å ha slitt med plager en stund, og at han nå skal gjennom en kort rehabiliteringsperiode. Han vil ikke være med når sesongen starter om mindre enn en måned... men ingen vet egentlig med sikkerhet hvor Rodri skal spille neste sesong, ettersom ryktene om en overgang til Real Madrid har fått ny kraft.

I utgangspunktet ble det bredt rapportert at Florentino Pérez hadde avvist den spanske spilleren. Den hvite klubben satte fokus på andre spillere: først Michael Olisé, og da den planen mislyktes, rettet de oppmerksomheten mot den ivorianske vingeren Yan Diomandé fra Leipzig, som ifølge ryktene skal signeres for over 100 millioner euro.

Men de siste dagene, etter rykter om at Rodri hadde avvist et tilbud fra PSG, med LaLiga og Real Madrid som hans foretrukne destinasjon, har ryktene om at Real Madrid jobber aktivt for å hente Rodri dukket opp igjen, og Marca-journalisten Roberto Gómez melder at en avtale mellom Rodri og Real Madrid «er svært nær å bli sluttført, om den ikke allerede er det», og at dette har vært et personlig ønske fra trener José Mourinho. Nå gjenstår det å se om Manchester City vil gå med på å selge spilleren, som har ett år igjen av kontrakten sin og som klubben har forsøkt å overbevise om å forlenge kontrakten.