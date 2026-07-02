Manchester City bekrefter sin største signering og den dyreste britiske spilleren noensinne

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Manchester City har offisielt bekreftet signeringen av Elliot Anderson, den 23 år gamle midtbanespilleren fra Nottingham Forest, for 116 millioner pund, 134,4 millioner euro – et beløp som setter ny overgangsrekord for Manchester City og er en av de dyreste signeringene i Premier League-historien.

At Manchester City kjøper Elliot Anderson for de neste fem årene, betyr at dette er klubbens største utgift for en spiller noensinne, og slår dermed rekorden på 100 millioner pund for Jack Grealish. I Premier League er de eneste to dyrere signeringene de som Liverpool gjorde i fjor: Florian Wirtz fra Bayer Leverkusen for 116,5 millioner pund, og Alexander Isak fra Newcastle for 125 millioner pund.

Han overgår også de 115 millioner pund som Real Madrid betalte for Jude Bellingham fra Borussia Dortmund i 2023, noe som gjør ham til den dyreste engelske spilleren noensinne.

Nottingham Forest endte på 16. plass i Premier League og skal angivelig ha avvist to tidligere tilbud fra Manchester City, noe som har drevet opp prisen på midtbanespilleren i takt med at Englands VM-kampanje fortsetter. Anderson var i startoppstillingen i 37 kamper og deltok i alle Premier League-kampene for Forest, hvor han scoret fire mål og leverte fire målgivende pasninger, og havnet blant de fem beste i ligaen når det gjelder taklinger og pasninger.