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Rykter og feilinformasjon om at Rodri, kåret til beste spiller i VM 2026, skal til Real Madrid, er ikke annet enn teorier og ønsker fra fans, uten noe hold i virkeligheten. Selv om navnene Rodri og Real Madrid har vært koblet sammen i lang tid, og spesielt de siste månedene, har flere medier rapportert at Florentino Pérez, president i Real Madrid, ikke er interessert i den spanske midtbanespilleren.

Klubben forventes å foreta flere signeringer denne sommeren, særlig minst én midtbanespiller, men etter å ha avvist Enzo Fernández (og til og med sendt ut en uttalelse om at de ikke er interessert i spilleren), ser det ikke ut til at Rodri står på listen heller. Ifølge AS har Manchester City benektet å ha blitt kontaktet av Real Madrid angående spilleren.

Rodri, 30 år gammel, avslutter kontrakten med Manchester City ved slutten av neste sesong, og er tilsynelatende ivrig etter å returnere til LaLiga i Spania. Hvis Real Madrid ikke henter ham, er det få klubber som har råd til den høye overgangssummen som forventes for spilleren, Ballon d’Or-vinneren i 2024, hvis markedsverdi har steget etter VM. Foreløpig er fremtiden hans et mysterium, men uten Pep Guardiola neste sesong kan tiden hans i Manchester City være på vei mot slutten.