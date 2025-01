HQ

Abdulai Juma Bah, 18 år gammel fotballspiller fra Sierra Leone, en veldig lovende midtbanespiller, vil (sannsynligvis) bli en ny spiller for Manchester City. Måten fotballspilleren vil bli med på, har imidlertid utløst en enorm kontrovers mellom hans tidligere klubb Real Valladolid og den engelske klubben, fordi tenåringen har bestemt seg for å si opp kontrakten sin med spanjolene uten å la dem forhandle med Manchester.

Det er et trekk de føler ble rådet av Manchester, som kan koste millioner for Valladolid: de har samlet inn 6 millioner euro fra å spille, betale for ensidig oppsigelse av kontrakten hans, når de kunne ha tjent mellom 12 og 30 millioner, hans forventede markedsverdi, hvis de hadde solgt den til Manchester City.

Real Valladolid, laget som fortsatt ledes av Ronaldo Nazário og som for øyeblikket ligger på nedrykksplassene i LaLiga, publiserte en svært hard uttalelse der de beskyldte Manchester City for å ha "rådet spilleren til å gå denne veien som plasserer Real Valladolid i en forsvarsløs situasjon". De hevder at Bah tidligere hadde avvist bedre økonomiske tilbud fra Valladolid, fordi det ville ha betydd en høyere frikjøpsklausul for alle klubber som ønsket å signere ham.

Bah kom til Valladolid i fjor sommer på lån fra den sierraleonske klubben AIK Freetong. Da balanserte Juma fotballkarrieren med å jobbe i familiens bakeri. Avgjørelsen om å forlate Real Valladolid, klubben som satte ham på kartet, uten engang å la klubben få penger på ham, har skapt "stor skuffelse og indignasjon i Real Valladolid, som tok imot Juma Bah med åpne armer og ga ham sitt livs mulighet".

Selv om Jumah allerede har betalt de 6 millioner euroene som trengs for ensidig å heve kontrakten, slik at han i teorien kan signere for Manchester City uten å måtte betale Valladolid noen penger, forbeholder den spanske klubben seg "retten til å benytte seg av passende juridiske og sportslige jurisdiksjoner for å utøve sine rettigheter og forsvare sine interesser", så denne situasjonen kan fortsette...