Manchester City er klar til å slå overgangsrekorder for Elliot Anderson: minst 116 millioner pund, 134,4 millioner euro for midtbanespilleren

HQ

Premier League viser nok en gang hvorfor de ligger milevis foran resten av de europeiske ligaene etter at Manchester City har blitt enige om en klubbrekordovergang for Elliot Anderson, den 23 år gamle midtbanespilleren fra Nottingham Forest, for 116 millioner pund, €134,4m, og ifølge BBC antyder enkelte kilder at dette til og med kan sette en ny rekord i engelsk fotball: opp til £116m, €150,6m.

Manchester Citys forrige dyreste signering var Jack Grealish, som ble kjøpt i 2021 for 100 millioner pund / 117 millioner euro fra Aston Villa.

Nottingham Forest, som endte på 16. plass i Premier League, skal angivelig ha avvist to tidligere tilbud fra Manchester City, noe som har ført til en prisøkning for midtbanespilleren som for tiden deltar i VM med England. Det har alltid vært «en viss tillit til at avtalen til slutt ville bli gjennomført», melder BBC, men foreløpig har spilleren nektet å svare på spørsmål om sin fremtid, da han er fokusert på kampen mot Panama i VM lørdag kl. 22.00 BST, 23.00 CEST.

De dyreste fotballovergangene i engelsk klubbfotball

Avhengig av den endelige prisen vil Elliots overgang fra Forest til Manchester City bli en av de dyreste overgangene i engelsk fotballhistorie. Rekorden ble satt i fjor av Liverpool, da de hentet Alexander Isak fra Newcastle for 125 millioner pund / 148 millioner euro.

Anderson vil bli den første eller nest dyreste, foran Enzo Fernández, som Chelsea kjøpte fra Benfica for 106,8 millioner pund / 121 millioner euro i 2023, og et annet Liverpool-kjøp fra i fjor sommer,

Florian Wirtz, som ble kjøpt fra Bayer Leverkusen for anslagsvis 100 til 116 millioner pund (117,5–136 millioner euro).