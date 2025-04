Manchester City er tilbake blant topp 3 i Premier League for første gang siden november

HQ

Manchester City har hatt en virkelig skuffende sesong. Få kunne ha forutsett at laget som vant fire ligaer på rad skulle falle så drastisk ut av form i år. Spesielt for et lag som ledet tabellen som vanlig i de første ukene: De ledet fortsatt Premier League i slutten av oktober (kampdag 9) og lå på andreplass i slutten av november (kampdag 12). Men en rekke på fire tap, inkludert 0-4 mot Tottenham og 0-2 mot Liverpool, gjorde at City opplevde det største fallet for et Pep Guardiola-lag på mange år.

Det som fulgte var et lag som til og med falt ut av de europeiske plasseringene, og havnet så langt ned som på syvendeplass. Men for noen dager vil Manchester City i det minste sove igjen i topp 3, etter en 2-1-seier mot Aston Villa, med et mål av Matheus Nunes i det 94. minutt. En kamp som Guardiola betraktet som "en finale".

"Aston Villa er et lag til siste mann, et av topplagene i Europa", sa Guardiola. "Vi spilte veldig bra. Vi var aggressive i duellene våre, og de fire bakerste var utrolige."

Aston Villa er en direkte konkurrent til Manchester City om Champions League-plassene: Liverpool og Arsenal vil trolig sikre seg første- og andreplassen, men fra tredje til femteplass er det et kappløp som inkluderer Manchester City (61 poeng), Nottingham Forest (60 poeng), Newcastle (59 poeng), Chelsea (57 poeng) og Aston Villa (57 poeng).

Manchester City ligger nå på tredjeplass etter Liverpool og Arsenal, men det kan og vil trolig endre seg neste helg. City og Villa har spilt én kamp til, ettersom deres kamp ble flyttet fram fra helgen. Resten spilles i helgen som vanlig, mens Manchester City, Aston Villa, Arsenal og Crystal Palace spiller semifinaler i FA-cupen. Mens Guardiola prøver å nå den eneste tittelen han har tilgjengelig i år (minus FIFA Club World Cup), vil han se Newcastle mot Ipswich (lørdag 26. april, 15:00 BST), Chelsea mot Everton (lørdag, 12:30 BST) og noen dager senere Nottingham Forest mot Brentford (torsdag 1. mai, 19:30 BST).