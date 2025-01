Manchester City har brukt over 150 millioner euro på nysigneringer, men de må velge i Champions League

HQ

Manchester City har gått på shoppingtur i vinterens transfermarked, og har signert tre nye spillere (så langt) i håp om å snu de dårlige prestasjonene til det allmektige laget denne sesongen, som ikke ser bra ut i Premier League og kan være uopprettelig i Champions League.

Denne uken har klubben annonsert signeringen av den egyptiske spissen Omar Marmoush fra Eintracht Frankfurt, den brasilianske forsvarsspilleren Vitor Reis fra Palmeiras, og midtbanespilleren Abdukodir Khusanov fra Lens, den første usbekiske spilleren i Premier League. Alle tre tilfører 123 millioner pund, eller 150 millioner euro.

På den annen side er overgangen til Kyle Walker til AC Milan nesten gitt nå, men det blir som et lån.

I tillegg har klubben blitt beskyldt for å "stjele" den unge midtbanespilleren Juma Bah fra Real Valladolid, og er i forhandlinger med Juventus-backen Andrea Cambiaso.

Samtidig har Erling Haaland fått en nesten livstidskontrakt frem til 2034.

Manchester City har gjort tre, potensielt fem nysigneringer i vinter, etter at klubben nektet å signere nye spillere i sommer, og stolte på Guardiola en oppgave som endte opp med å være umulig. Det reiser et spørsmål: UEFA tillater bare registrering av tre nye spillere etter vintermarkedet for de resterende av Champions League, noe som betyr at Guardiola må velge.