Manchester City "har mistet auraen", mener Premier League-ekspert

Manchester City har allerede rykket ned én gang i Premier League, da de tapte 2-0 for Tottenham Hotspur i sin debutkamp på Etihad Stadium. Pep Guardiolas lag har oppnådd det umulige de siste årene, og har vunnet seks av de åtte siste Premier League-titlene, fire på rad mellom 2021 og 2024, men etter en troféfattig sesong vil ikke ting endre seg over natten. Og noen eksperter mener "vinneræraen" for Manchester City er over.

Det er synet til den tidligere Arsenal-stjernen Perry Groves på talkSport, som sa at det er slutten på en syklus fordi klubben "ikke har noen aura".

"Fotball er syklisk, ikke sant? Dette er slutten på Man Citys syklus, jeg vet at gjennomsnittsalderen deres var 24 år [på lørdag]. Hvis du ser på laget de stiller med, så er det ingen aura rundt det laget. Det er ingen tilstedeværelse eller statur, hvis du ser på laget som vant tre titler, da du hadde Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri, Mahrez også, de er alle spillere som satte sitt preg på spillet."

"Jeg ser på dette Man City-laget, og jeg vet at de er i en overgangsfase, de har ikke den auraen lenger. Og du vet at du er i trøbbel når bortelaget har flere skudd enn deg." Groves avslutter med å si at på grunn av lagets alder, tror han ikke de er med i kampen om tittelen.