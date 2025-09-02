Manchester City hyller Ederson etter å ha signert Donnarumma fra PSG

HQ

En av sommerens mest overraskende overganger har vært Gianluigi Donnarumma til Manchester City. Den italienske keeperen, en av de beste i verden i sin posisjon, gjorde en sensasjonell sesong med trippelvinneren Paris Saint-Germain, hvor han har spilt siden 2021. Overraskende nok var han ikke en del av Luis Enriques planer, og den spanske treneren valgte i stedet Lucas Chevalier, som ble signert fra Lille for £34 millioner, 40 millioner euro.

Da så Manchester City muligheten, og gikk for Donnarumma, som også gjorde Italia til europamestere i 2021. For å kunne gjøre det måtte de finne en vei ut for Ederson, keeperen deres de siste åtte årene, som hjalp dem med å vinne seks Premier League-titler og én Champions League. Overgangsmarkedet er nå stengt, og Manchester City har offisielt annonsert at Ederson forlater klubben til fordel for Fenerbahce.

Fenerbahce, klubben som nettopp har sparket José Mourinho etter å ha mislyktes i å kvalifisere seg til Champions League, har betalt 12,1 millioner pund, 13,9 millioner euro, for den 31 år gamle brasilianeren. I mellomtiden har Manchester City betalt 26 millioner pund, 29,9 millioner euro, for Donnarumma.

Manchester City hyller Ederson, som har spilt 372 kamper for laget siden 2017, med 122 kamper uten målgivende pasninger på 276 ligakamper. Kun Bernardo Silva har spilt flere kamper for City enn ham siden 2017.