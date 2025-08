Manchester City jobber for å gjøre Rodri til den nest best betalte spilleren i troppen, da Real Madrid truer

HQ

Mye har blitt sagt om en potensiell overgang fra Rodri til Real Madrid. Manchester City kunne knapt nyte sin Ballon d'Or da han pådro seg en nesten sesonglang skade, men den spanske midtbanespilleren vil fortsatt spille for Mancunians frem til juni 2027, da kontrakten hans går ut. Men med rykter om at Real Madrid ønsker å signere ham som sin stjernespiller, kanskje allerede neste år, eller om to år som free agent (det var også slik de fikk Kylian Mbappé og Trent Alexander-Arnold, i påvente av at kontraktene deres skulle gå ut), ryktes det at Manchester City allerede presser på for å få en ny kontrakt.

Og den kjente insideren Fabrizio Romano har rapportert at Premier League-klubben jobber med å tilby Rodrigo Hernández en ny kontrakt som gjelder frem til 2029. Avtalen vil gjøre ham til den nest best betalte spilleren i troppen etter Haaland. Et stort tegn på tillit til spilleren, som ennå ikke har bevist at han kan komme tilbake til sin beste versjon etter skaden.

Hvis han skulle signere, ville Rodri ha tilbrakt et tiår i Manchester City, med tiltredelse i 2019. Han har allerede vunnet alt som er å vinne med klubben, men nå har klubben den viktige utfordringen med å forbedre seg etter en sjokkerende dårlig fjorårssesong... som sammenfalt med Rodris fravær.

Du kan også være interessert i: Rodri velger det viktigste øyeblikket i karrieren: "Etter det endret mentaliteten min seg"