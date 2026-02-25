Manchester City kan bli trukket 40-60 poeng dersom de blir funnet skyldige i 115 økonomiske forbrytelser

HQ

Manchester City venter fortsatt på dommen over de 115 påståtte anklagene om økonomisk mislighold som klubben har gjort mellom 2009 og 2018. Det har gått 14 måneder siden høringen ble avsluttet i desember 2024, og siden da har tribunalet og en uavhengig kommisjon diskutert anklagene.

Det har vært snakket mye om de potensielle seismiske sanksjonene for Manchester City dersom de blir funnet skyldige, inkludert sportslige sanksjoner. En ekspert på fotballøkonomi som The Mirror har spurt, Kieran Maguire, mener at det kan bety 40-60 poengs poengtrekk i Premier League, noe som nesten helt sikkert vil bety nedrykk til andredivisjon (Championship).

Et direkte nedrykk til League One eller League Two (tredje og fjerde divisjon) vil imidlertid ikke kunne skje, ettersom det vil involvere EFL (English Football League), og Citys finansielle anklager er rettet mot Premier League. Maguire beregnet de 40-60 poengene ved å se på lignende sanksjoner mot Everton og Nottingham Forest, men de var mye kortere forseelser, og involverte kun Financial Fair Play.

Citys anklager om bedrageri er mye mer komplekse: "Det er i realiteten en anklage om bedrageri - Premier League påstår at klubben har mottatt penger fra eieren og kamuflert dem som sponsorinntekter", og spår at det vil innebære en fullstendig reorganisering av klubben, slik det skjedde med Juventus tidligere.

Og på spørsmål om hvor lang tid det vil ta, sa Maguire: "det burde være i sluttfasen av å få en avgjørelse" og burde være løst i løpet av de neste månedene, men det tar så lang tid fordi han spår at det er anslagsvis 500 000 bevis.