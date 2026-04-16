Manchester City-kaptein Bernardo Silva forlater klubben i juni.

Manchester City mister sin kaptein og en av sine beste spillere neste sesong. Det har vært ryktet, men nå har Bernardo Silva selv bekreftet at han forlater Mancunia-klubben ved sesongslutt, når kontrakten går ut etter ni år og 19 titler, inkludert seks Premier League-titler, én Champions League-tittel, to FA-cuper og fem EFL-cuper, inkludert den som ble vunnet mot Arsenal i forrige måned.

Manchester City beskriver hans bidrag til den siste tidens suksess som "uvurderlig", med 76 mål og 77 målgivende pasninger. "Da jeg kom hit for ni år siden, fulgte jeg en liten gutts drøm om å lykkes i livet, om å oppnå store ting", sier den 31 år gamle portugiseren. "Denne byen og denne klubben ga meg mye mer enn det, mye mer enn jeg noen gang hadde håpet".

"Mitt hovedmål som spiller var å alltid spille med lidenskap, slik at dere kunne føle dere stolte og godt representert på banen. Jeg håper dere følte det hver eneste kamp", sa Silva til fansen, og takket Pep Guardiola, staben og alle lagkameratene gjennom disse ni årene.

Bernardo Silva kom til Manchester City i 2017 og har spilt 451 kamper, noe som plasserer ham blant topp 10 av alle Manchester City-kamper. Manchester City har fortsatt to titler i sikte: FA-cupen og til og med Premier League, med en nøkkelkamp mot Arsenal på søndag.