Manchester City leder Premier League for første gang siden august, og ligger likt med Arsenal i NESTEN alt

HQ

Manchester City er den nye lederen av Premier League, og er tilbake i toppen av ligaen for første gang siden de første ukene av turneringen, takket være en 1-0-seier over Burnley som rykket ned til Championship. Et enkelt mål av Erling Haaland betyr at City går forbi Arsenal på tabellen... men med like mange poeng, 70.

Både Manchester City og Arsenal ligger 12 poeng foran Manchester United og Aston Villa, som nå har like mange kamper, 33. Merkelig nok har Manchester City og Arsenal også samme målforskjell, 37, som er den første tie-breaker.

Dermed ble den andre tie breaker brukt: flere scorede mål. Og City leder, men ikke med mye: De har scoret 66 mål og mottatt 37 mål, mens Arsenal har scoret tre mål mindre, men har også mottatt tre mål mindre.

Utrolig nok, med samme antall spilte kamper, 33, har begge lag vunnet de samme kampene (21), samme antall tap (7) og uavgjort (5), men hvis ligaen skulle avsluttes nå, ville Manchester City blitt mester. Og i tilfelle de hadde scoret like mange mål, ville Manchester City vunnet fordi de har den beste målforskjellen, etter at City slo Arsenal sist søndag på hjemmebane. Den andre forrige kampen deres endte uavgjort 1-1.

Kommende Arsenal-kamper i Premier League

Arsenal har fem Premier League-kamper igjen å spille, med 15 poeng å spille om. De har også to semifinaler i Champions League mot Atlético de Madrid 29. april og 5. mai, og hvis de vinner, vil finalen bli spilt etter at Premier League er ferdigspilt.



Newcastle (hjemme) - 25. april



Fulham (hjemme) - 2. mai



West Ham (borte) - 10. mai



Burnley (hjemme) - 17. mai



Crystal Palace (borte) - 24. mai



Kommende Manchester City-kamper i Premier League

Manchester City har også fem Premier League-kamper igjen å spille, med 15 poeng å spille om. De har også semifinalen i FA-cupen mot Southampton den 25. april. Hvis de vinner, spiller de finale 16. mai.



Burnley (borte) - 22. april



Everton (borte) - 4. mai



Brentford (hjemme) - 9. mai



Bournemouth (borte) - 17. mai, kan bli flyttet på grunn av FA-cupen



Crystal Palace (hjemme) - TBD



Aston Villa (hjemme) - 24. mai



Kort oppsummert har begge lagene nå fem kamper igjen å spille (Manchester City spilte kampdag 34 tidligere på grunn av FA-cupsemifinalen). Hvem tror du vinner Premier League 2025/26?