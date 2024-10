Manchester City lider årets andre tap og pådrar seg nok en alvorlig skade

HQ

Manchester City er ute av EFL Cup, nå kjent som Carabao Cup, etter et smertelig tap mot Tottenham Hotspur (2-1) som etterlot andre dårlige nyheter for Guardiola, som mister enda en spiller på grunn av skade.

Til tross for Citys beste innsats, avgjorde to tidlige mål fra Spurs, Werner og Sarr, kampen, der Erling Haaland ikke spilte et minutt. I stedet valgte Pep Guardiola å stille med en annen startellever, som inkluderte Foden, Savinho og Matheus Nunes, som scoret et mål som ikke var nok.

Den kanskje verste nyheten kom imidlertid i andre omgang, da Savinho falt i bakken og måtte bæres gråtende på båre. Omfanget av skaden er fortsatt ukjent, men dette kan bety nok et viktig tap for Pep.

Denne sesongen har spillere som Kevin de Bruyne, Jack Grealish, Jeremy Doku, Kyle Walker og selvfølgelig Ballon d'Or-vinneren Rodri vært skadet. Akanji måtte også forlate kampen tidlig på grunn av smerter.

Manchester City står igjen med tretten spillere etter årets andre tap (det andre var FA-cupfinalen mot Manchester United) og sier farvel til en turnering de vant fire ganger på rad fra 2017 til 2021.