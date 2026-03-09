Gamereactor

Manchester City mot Liverpool leder FA-cupens kvartfinaler etter trekningen

Trekningen av kvartfinalene i FA-cupen ble foretatt mandag.

Rett før avspark i kampen mellom West Ham og Brentford, den siste kampen som gjenstår å spille i femte runde av FA-cupen, ble trekningen av kvartfinalene foretatt, med en storduell mellom Manchester City og Liverpool på Etihad Stadium, og de 14-foldige rekordvinnerne Arsenal som reiser til Southampton: favorittene til å vinne Premier League mot det åttende laget i Championship.

Chelsea møter Port Vale, det lavest rangerte laget som er igjen i konkurransen, i League One (tredjedivisjon), som beseiret Sunderland på søndag. Til slutt møter vinneren av mandagens kamp mellom West Ham United og Brentford Leeds United.

I løpet av åttedelsfinalene var det få overraskelser, ettersom Wolves, Mansfield Town, Wrexham, Newcastle, Fulham, Sunderland og Norwich City ble eliminert.

Kvartfinalene i FA-cupen:


  • Southampton mot Arsenal

  • Chelsea mot Port Vale

  • Manchester City mot Liverpool

  • West Ham United eller Brentford mot Leeds United

Nøyaktige datoer er ikke offentliggjort ennå, men kampene vil bli spilt helgen 4.-5. april. Gleder du deg til FA-cupen i år? Finalen spilles på Wembley Stadium den 16. mai.

