Manchester City mot Liverpool leder FA-cupens kvartfinaler etter trekningen
Trekningen av kvartfinalene i FA-cupen ble foretatt mandag.
Rett før avspark i kampen mellom West Ham og Brentford, den siste kampen som gjenstår å spille i femte runde av FA-cupen, ble trekningen av kvartfinalene foretatt, med en storduell mellom Manchester City og Liverpool på Etihad Stadium, og de 14-foldige rekordvinnerne Arsenal som reiser til Southampton: favorittene til å vinne Premier League mot det åttende laget i Championship.
Chelsea møter Port Vale, det lavest rangerte laget som er igjen i konkurransen, i League One (tredjedivisjon), som beseiret Sunderland på søndag. Til slutt møter vinneren av mandagens kamp mellom West Ham United og Brentford Leeds United.
I løpet av åttedelsfinalene var det få overraskelser, ettersom Wolves, Mansfield Town, Wrexham, Newcastle, Fulham, Sunderland og Norwich City ble eliminert.
Kvartfinalene i FA-cupen:
- Southampton mot Arsenal
- Chelsea mot Port Vale
- Manchester City mot Liverpool
- West Ham United eller Brentford mot Leeds United
Nøyaktige datoer er ikke offentliggjort ennå, men kampene vil bli spilt helgen 4.-5. april. Gleder du deg til FA-cupen i år? Finalen spilles på Wembley Stadium den 16. mai.