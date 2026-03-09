Manchester City mot Liverpool leder FA-cupens kvartfinaler etter trekningen

HQ

Rett før avspark i kampen mellom West Ham og Brentford, den siste kampen som gjenstår å spille i femte runde av FA-cupen, ble trekningen av kvartfinalene foretatt, med en storduell mellom Manchester City og Liverpool på Etihad Stadium, og de 14-foldige rekordvinnerne Arsenal som reiser til Southampton: favorittene til å vinne Premier League mot det åttende laget i Championship.

Chelsea møter Port Vale, det lavest rangerte laget som er igjen i konkurransen, i League One (tredjedivisjon), som beseiret Sunderland på søndag. Til slutt møter vinneren av mandagens kamp mellom West Ham United og Brentford Leeds United.

I løpet av åttedelsfinalene var det få overraskelser, ettersom Wolves, Mansfield Town, Wrexham, Newcastle, Fulham, Sunderland og Norwich City ble eliminert.

Kvartfinalene i FA-cupen:



Southampton mot Arsenal



Chelsea mot Port Vale



Manchester City mot Liverpool



West Ham United eller Brentford mot Leeds United



Nøyaktige datoer er ikke offentliggjort ennå, men kampene vil bli spilt helgen 4.-5. april. Gleder du deg til FA-cupen i år? Finalen spilles på Wembley Stadium den 16. mai.