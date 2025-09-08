Manchester City og Premier League inngår forlik i en rettslig strid om sponsoravtaler med Etihad Airways

HQ

Manchester City har gitt ut en uttalelse som bekrefter et forlik med Premier League i forbindelse med Associated Party Transaction (APT)-reglene. Dette er reglene som begrenser fotballklubbers mulighet til å inngå sponsoravtaler med selskaper som er relatert til deres eierskap. I dette tilfellet Etihad Airways: Fotballklubben inngikk en sponsoravtale med Etihad Airways, men Premier League blokkerte den fordi de mente at avtalen var over den "rimelige" markedsverdien av en slik avtale.

Premier League forsøkte med andre ord å blokkere avtalen mellom Manchester City og Premier League fordi de mistenkte at den var "oppblåst", for å sikre rettferdig konkurranse på markedet mellom alle klubber. De fulgte reglene som først ble fastsatt i desember 2021, da det saudiske offentlige investeringsfondet (PIF) overtok Newcastle United.

I oktober i fjor ga en uavhengig domstol Manchester City medhold i at "enkelte deler" av reglene var diskriminerende. Premier League endret reglene, og Manchester City gikk nok en gang til sak, men nå har begge parter blitt enige om å avslutte saken og inngå et forlik der Manchester City "aksepterer at de nåværende APT-reglene er gyldige og bindende."

Nå vil Manchester City legge frem et nytt forslag til sponsoravtale med Etihad Airways, i samsvar med Premier League-reglene, skriver BBC.

Dette har ingenting å gjøre med "århundrets søksmål" mot Manchester City, for over 100 påståtte brudd på økonomiske regler, som fortsatt venter på en løsning.