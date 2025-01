Manchester City overlever ligafasen med nød og neppe, men møter Real Madrid eller Bayern i playoff

HQ

Av alle kampene (atten totalt) som ble spilt i dag på den siste kampdagen i ligafasen i Champions League, var den mellom Manchester City og Club Brugge den mest interessante for mange. Pep Guardiolas lag, vinneren i 2023, trengte å vinne for å kvalifisere seg til neste fase av konkurransen, et playoff med to kamper. Og etter noen minutter var de ute.

Manchester City spilte hjemme på Etihad Stadium, og det ble en målløs første omgang... helt til det 45. minutt, da Onyedika scoret 0-1. I pausen fryktet Manchester City-fansen at det verste kunne skje. I andre omgang snudde imidlertid Kovacic, Savinho og et selvmål av Ordóñez kampen.

Med seieren unngår Man City med nød og neppe å rykke ut, og havner på 22. plass av 24 (alt under 25 ville vært direkte kvalifisering). Den dårlige nyheten er at Manchester City, på grunn av hvordan parene fungerer, har en virkelig tøff utfordring foran seg i knockout-fasen: De kan møte enten Real Madrid (11) eller Bayern München (12). Det får vi vite på fredag, etter trekningen som finner sted kl. 12:00 CET.