Manchester City presenterer ny hjemmebanedrakt for 2025/26 i forkant av FIFA Club World Cup

Manchester City har vært et av de første storlagene til å offentliggjøre hoveddrakten for 2025/26. De gjorde det i et spesielt arrangement med noen få heldige fans som ble filmet på Clayton Social Club i Manchester, der supportere vanligvis samles for å se kamper. Den er designet og produsert av Puma.

Fra og med i morges er den nye hjemmedrakten tilgjengelig for kjøp i den offisielle nettbutikken.

Den nye drakten, som har et skjerfdesign, et dristig trekk for klubben, men som respekterer de myke blå og hvite fargene, vil debutere i FIFA Club World Cup i juni neste år, en turnering som teknisk sett fortsatt er i inneværende sesong. Bruken av den nye drakten vil markere en symbolsk overgang fra den skjebnesvangre sesongen 2024/25, der City ga opp Premier League-tittelen veldig tidlig, selv om de nå ligger godt an til å avslutte sesongen blant de fem beste, noe som garanterer en Champions League-plass neste år.

Og la oss ikke glemme at Manchester City fortsatt har muligheten til å vinne en tittel i år i FA-cupfinalen neste lørdag...