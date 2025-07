Manchester City signerer den største kontrakten med Puma noensinne i engelsk fotballhistorie

HQ

Manchester City har kunngjort en forlengelse av avtalen med det tyske sportsklærselskapet Puma på en langsiktig avtale, som angivelig består av ti år, og som dermed avsluttes i 2035, ett år etter at Erling Haalands kontrakt utløper, noe som gjør det til den største avtalen for en engelsk fotballklubb noensinne: minst 1 milliard pund, 100 millioner pund i året.

I en offisiell uttalelse fra klubben skryter de av titlene klubben har vunnet siden den første avtalen med Puma ble signert i 2019/20-sesongen: trippelen i 2022/23, fire Premier League-titler på rad og flere hjemlige cupseire i FA-cupen og ligacupen for herre- og damelaget. For Puma er avtalen verdt det, ettersom de har satt nye globale rekorder for klubbsalg

Til sammenligning var Manchester Uniteds tiårsavtale med Adidas, som ble signert i 2023, verdt 900 millioner pund, og Liverpools flerårsavtale med Adidas antas å være verdt rundt 60 millioner pund per sesong, skriver The Guardian.