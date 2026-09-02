Manchester City slår overgangsrekorden med Enzo Fernández, som er kjøpt fra Chelsea for 125 millioner pund (145 millioner euro)

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I de siste timene av overgangsvinduet satte Manchester City en ny rekord med overgangen av Enzo Fernández fra Chelsea. Den argentinske midtbanespilleren, tidligere kaptein i Chelsea, blir erstatteren for Rodri i denne nye æraen for Manchester City ledet av Enzo Maresca, etter at klubben betalte en rekordpris på 125 millioner pund, 145 millioner euro.

Enzo Fernández skal spille for Manchester City frem til 2031, og Chelsea står igjen med et stort hull i troppen. Chelsea kunne ha brutt avtalen etter at signeringen av Lamine Camara som erstatning mislyktes, men holdt sitt ord.

Totalt har Manchester City brukt 450,76 millioner pund (526 millioner euro) på ni spillere, inkludert å slå den britiske rekorden for det dyreste spillerkjøpet. Etter at Elliot Anderson ble kjøpt fra Nottingham Forest for 116 millioner pund, har City nå nådd det beløpet Liverpool betalte for Alexander Isak i fjor, da de kjøpte ham for det samme beløpet (125 millioner pund, 145 millioner euro). Bare PSG sine signeringer av Kylian Mbappé og Neymar Jr. i 2017 overgår disse beløpene i fotballhistorien.