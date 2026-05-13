Manchester City spiller endelig den lenge etterlengtede "game in hand"-kampen og jager Arsenal i kampen om ligatittelen

Manchester City har endelig spilt den "kampen i hånden" de har dratt på i flere uker, og det var verdt ventetiden for klubben, som slo Crystal Palace 3-0 som en del av kampdag 31. Semenyo, Marmoush og Savinho bidro alle til å holde liv i håpet om å vinne Premier League, og etter å ha spilt 36 kamper ligger de to poeng bak serieleder Arsenal, men med en litt bedre målforskjell (43 mot 42).

Fun fact: Ifølge BBC har Manchester Citys 3-0-seier vært det mest gjentatte resultatet denne sesongen (ni ganger), etterfulgt av Arsenal som har vunnet 1-0 og Sunderland som har spilt uavgjort 1-1. Hadde Manchester City bare holdt dette nivået hele sesongen, ville tittelen vært deres allerede, men for øyeblikket er Arsenal fortsatt i førersetet ... kanskje takket være den superkontroversielle VAR-granskningen i 1-0-seieren over West Ham.

Hvis begge lagene vinner sine kommende kamper, vil Arsenal stå igjen som vinner. Manchester City trenger en glipp fra Arsenal i de to siste kampene for å oppnå comebacket ... og det ville ikke være første gang at Arsenal mister en ligatittel i de siste rundene. Hvem tror du vinner Premier League?

Kommende Arsenal-kamper



Burnley (hjemme) - 17. mai



Crystal Palace (borte) - 24. mai



Champions League-finale Paris Saint-Germain - 30. mai



Kommende Manchester City-kamper



FA-cupfinale: Chelsea - 16. mai



Bournemouth (borte) - 19. mai



Aston Villa (hjemme) - 24. mai

