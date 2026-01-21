Manchester City-spillerne vil refundere billetter til fansen etter "pinlig" 3-1-tap i Norge

HQ

Manchester City gikk på et katastrofalt tap mot FK Bodø/Glimt i Champions League, i nest siste serierunde, et tap som kan få konsekvenser, for nå er City tvunget til å vinne den kommende kampen neste uke for å sikre seg en topp 8-plassering og unngå å spille en utslagsrunde.

Pep Guardiolas tropp reiste for første gang til Norge for å møte et lag som avsluttet sin ordinære ligasesong 30. november (og ble nummer to i Eliteserien bak Viking) og som kun har spilt Champions League-kamper og noen vennskapskamper ... og likevel gikk på et 3-1-tap, der Ballon d'Or-vinneren Rodri fikk rødt kort. Erling Haaland sa til og med at resultatet var "pinlig".

Rundt 374 Manchester City-supportere reiste til Norge, med minusgrader, for å se kampen, og vel vitende om at de sviktet dem, har spillerne bestemt seg for å betale for supporternes billettkostnader. Citys kapteinsgruppe, bestående av Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri og Erling Haaland, sier at "våre supportere betyr alt for oss. Vi vet hvor mye fansen ofrer når de reiser over hele verden for å støtte oss på hjemme- og bortebane, og vi vil aldri ta det for gitt. De er de beste fansen i verden."

"Vi anerkjenner også at det var mye reising for fansen som støttet oss i isende kulde gjennom en vanskelig kveld for oss på banen", la spillerne til. En kampbillett koster rundt £25, så spillerne kommer til å betale rundt £9 357. "Å dekke billettkostnadene for fansen som reiste til Bodø er det minste vi kan gjøre."

Ifølge BBC har gesten blitt godt mottatt av supporterklubben (OSC), og noen fans hadde allerede bedt om å få billettene refundert. Manchester City har hatt en svært ujevn start på 2026, med to tap og tre uavgjort i alle turneringer.