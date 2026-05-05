Manchester City taper poeng mot Everton i Premier Leagues sluttspurt, vil Arsenal svare?

Arsenal-fansen trakk et lettelsens sukk da de så at Manchester City ikke er feilfrie og også kan bukke under for press i denne utrolig tette sluttspurten av Premier League. Manchester City-fansen var skuffet og bekymret, men også håpefulle etter at Jérémy Doku reddet et poeng i de siste sekundene av kampen mot Everton, der de gikk fra 1-0 i de første 70 minuttene, til 3-1, for så å ende med 3-3.

Med dette resultatet ligger Arsenal fem poeng over Manchester City, men avstanden blir to dersom Manchester City vinner sin utsatte kamp mot Crystal Palace, som nå er berammet til 13. mai. Arsenal har overtaket og et bedre målsnitt takket være 3-0-seieren over Fulham, men hvis de taper en av de tre siste ligakampene, og City vinner alle, vil City likevel vinne ligaen... takket være Dokus scoring i siste minutt på mandag.

Kommende Arsenal-kamper i Premier League



Champions League: Atlético de Madrid (hjemme) - 5. mai



West Ham (borte) - 10. mai



Burnley (hjemme) - 17. mai



Crystal Palace (borte) - 24. mai



Kommende Manchester City-kamper i Premier League



Brentford (hjemme) - 9. mai



Crystal Palace (hjemme) - 13. mai



FA-cupfinale Chelsea - 16. mai



Bournemouth (borte) - 19. mai



Aston Villa (hjemme) - 24. mai

