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Manchester City tok ikke godt imot kunngjøringen fra Enrique Riquelme, kandidat til presidentvervet i Real Madrid, om at han vil signere Erling Haaland hvis han blir valgt til president, og har forpliktet seg til planen til det punktet at han har signert et dokument foran en notarius publicus der han lover å betale klubbens medlemskontingent til alle 100 000 Real Madrid-medlemmer hvis han blir valgt til president og spilleren ikke kommer. Riquelme har full tillit til at han vil klare å gjennomføre drømmesigneringen dersom han blir valgt på søndag, til den engelske klubbens store forundring.

Den spanske avisen Marca har lagt ut en uttalelse fra Manchester City, som kategorisk avviser muligheten for at nordmannen vil forlate klubben. "Historiene som har dukket opp fra Spania om Erling Haalands fremtid er falske. Det er ingen mulighet for at dette kan skje, og det er ingen kontraktsklausul som tillater det. Vi vurderer rettslige skritt for bruken av vårt spillerbilde i denne sammenhengen".

Manchester City avviser altså at Haaland kan forlate klubben, men inkluderer ikke Rodri i uttalelsen. Den spanske midtbanespilleren er en annen av spillerne som Riquelme har lovet å hente, men Rodri har vært på Real Madrids radar lenge, selv om nåværende president (og trolig gjenvalgt søndag) Florentino Pérez ikke er opptatt av å hente ham, i hvert fall ikke nå...