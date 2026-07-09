Manchester United avslører plassering og planer for det nye stadionet med 100 000 seter

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Manchester United har i dag avslørt nye detaljer om det nye stadionet med 100 000 seter som de planlegger å bygge for å erstatte Old Trafford, og det vil ligge bare 350 meter nordvest for det eksisterende Old Trafford-stadionet, «for å bevare arven, tradisjonene og kampdagsritualene som er så viktige for våre supportere», sa prosjektutviklerne.

Den engelske klubben vil kalle området for et nytt «Stadium District», med tilbud innen sport og underholdning hele året. Klubben har samarbeidet med lokale myndigheter for å gjøre det nye stadionet til et ankerpunkt i en fornyelsesprosess for hele nabolaget Trafford Wharfside, med bygging av 15 000 nye boliger, 48 000 lokale arbeidsplasser og nye kollektivtransportfasiliteter.

De blandede utbyggingene på 150 hektar har potensial til å bidra med 7,3 milliarder pund per år for å styrke den britiske økonomien, sa klubben.

Det klubben ikke avslørte i dag, er stadionets endelige utforming, som ifølge ryktene skal være skjermet under et gigantisk telt for å beskytte det mot regn.