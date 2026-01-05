Manchester United bestemte seg for å sparke Ruben Amorim før 1-1-kampen mot Leeds United

HQ

Ruben Amorim fikk sparken av Manchester United mandag morgen, etter 1-1-kampen mot Leeds United på søndag. Ifølge The Telegraph ble avgjørelsen tatt før kampen på søndag, og den ble tatt etter et møte mellom Amorim og Jason Wilcox, fotballdirektøren.

Ifølge denne rapporten mente Wilcox at forholdet var "uholdbart" etter møtet forrige helg, som var ment "å være et positivt blikk på utviklingen av laget", men Amorim "eksploderte" da Wilcox motsatte seg Amorims 3-4-3-taktiske formasjon.

Amorims sinte reaksjon førte til at Wilcox fortalte klubbens hierarki at Amorim hadde "tatt United så langt han kunne", og en beslutning ble tatt av Wilcox og Omar Berrada, administrerende direktør, med støtte fra styret. De kunngjorde det til Amorim mandag morgen.

Ruben Amorims "eksploderte", og pressen la merke til det på søndag

Dagen før var Amorim sintere enn vanlig da han sa at han hadde kommet til Manchester United "for å være manager, ikke for å være trener", og antydet at han ble påtvunget en taktisk stil han ikke var enig i, og sa til og med at "alle avdelinger, speideravdelingen, sportsdirektøren, skal gjøre jobben sin".

Han sa også at hans navn "ikke er Tuchel, Conte, Mourinho, men jeg er manager i Manchester United, og det kommer til å være slik i 18 måneder eller når styret bestemmer seg for å skifte", og antydet at andre, mer erfarne managere kanskje ikke hadde blitt utsatt for samme type krav og press som ham.