Manchester United er i ferd med å annonsere dansk forsvarsspiller som første signering i Amorim-æraen

HQ

Manchester Uniteds sesong har vært en av de dårligste i historien, men to nylige seire, den ene i Premier League og den andre i Europa League (hvor de fortsatt er ubeseiret), har kastet et lys over Ruben Amorims tropp. Og en annen god nyhet er i ferd med å bli bekreftet, ettersom klubben kan være timer unna å kunngjøre sin første signering i Amorims æra, og den eneste på vinterens overgangsmarked: Patrick Dorgu.

Den 20 år gamle forsvarsspilleren kommer fra Lecce, en italiensk klubb som ligger i fare for å rykke ned fra Serie A. Dorgu er dansk av nigeriansk avstamning, og etter å ha startet i den lokale klubben Nordsjælland, flyttet han raskt til Italia for å starte sin seniorkarriere.

Ifølge Fabrizio Romano er avtalen i boks, og de medisinske testene vil finne sted i morgen torsdag. Det eneste som gjenstår er å fysisk signere papirene i Manchester. Han kommer til å gå for 30 millioner euro pluss 5 millioner euro i tillegg (29 millioner pund).

Dorgus overgang til Premier League i så ung alder er et stort steg opp, selv om han kommer til Englands mestvinnende klubb på det verst tenkelige tidspunktet. Eller, sett fra et annet perspektiv, det beste øyeblikket for å gjøre seg bemerket.