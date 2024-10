Manchester United er tilbake i form med 5-2-seier i Van Nistelrooys første kamp

HQ

Ruud van Nistelrooy vil ikke være ved roret i Manchester United lenge: som en midlertidig trener etter sparkingen av Erik ten Hag, vil han stå inn til den alt annet enn bekreftede ankomsten av Rubén Amorim, fra Sporting Lisboa.

I sin første kveld som trener kunne han imidlertid glede seg over en knusende seier mot Leicester, 5-2, som sendte dem til kvartfinalen i EFL Cup, som i dag er kjent som Carabao Cup.

Casemiro var stjernen i showet, med et åpningsmål etter femten minutter fra utsiden av straffefeltet, som ga tilbakeblikk på hans år i Real Madrid.

Det var også kontroversielt, da det andre målet, fra Garnacho, kanskje ikke ville ha blitt godkjent dersom VAR hadde vært i bruk. I ligacupen brukes VAR kun i semifinaler og finaler. Men et mål til fra Casemiro og to mål til fra Bruno Fernandes var mer enn nok til å veie opp for de defensive feilene.

Manchester United møter Tottenham 16. desember, etter det uventede nederlaget mot Manchester City, som pådro seg nok en alvorlig skade.