Manchester United får en "dynasti-aktig" dokumentarserie inspirert av The Crown

Historien om Manchester United, en av de mest fremtredende fotballklubbene i England, vil bli gjenstand for en dokumentar utviklet av Lionsgate, og angivelig inspirert av The Crown. Nyheten ble først kunngjort av The Athletic, som sier at Lionsgate har signert en avtale med Manchester United, og klubben vil motta en garantert sum "i den lave millionklassen" dersom serien blir produsert og solgt, og royalties vil bli delt mellom Lionsgate og Manchester United.

Få detaljer er kjent om prosjektet, men de planlegger at det skal være en "dynastisk" dokumentarserie i stil med The Crown: virkelige hendelser, med noen fiksjonaliserte elementer, men som følger klubbens historie og store hendelser som flystyrten i München i 1958, europacupseieren i 1968 og Sir Alex Fergusons dominerende æra.

Skaperen av Line of Duty, Jed Mercurio, sies å være i samtaler om å ta prosjektet. Det er uklart hvor nylig serien vil gå, ettersom de siste årene har vært noen av de verste for klubben i historien. I den tiden serien blir produsert og de finner en strømmeplattform, vil forhåpentligvis laget forbedre resultatene sine...