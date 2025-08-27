Manchester United lider "en av historiens mest pinlige sortier" mot en fjerdedivisjonsklubb

HQ

Kaos i EFL Cup, eller ligacupen (eller som den heter nå, Carabao Cup). En av de få konkurransene som har gitt Manchester United-fansen litt glede den siste tiden (de vant i 2023 og 2017), har nå gitt dem en av de største ydmykelsene noensinne: De har blitt slått av Grimbsy Town, en klubb i League Two (den fjerde divisjonen i engelsk fotball).

Andre runde i EFL-cupen burde være en formalitet for en førstedivisjonsklubb som Manchester United, selv om de er inne i en av sine verste perioder noensinne. Forrige sesong var forferdelig, med en redning i å nå Europa League-finalen... men tapte den mot Tottenham Hotspur, og dermed forspilte de sin eneste sjanse til å spille i Europa. Og nå sier de røde djevlene farvel til nok en turnering... fortsatt i august.

Grimsby Town overrumplet Manchester United med to mål i første omgang. Men Ruben Amorims lag slo tilbake, naturlig nok med 71 % ballbesittelse, og Mbuemo først og Harry Maguire senere i det 89. minutt avgjorde kampen. Deretter måtte det straffesparkkonkurranse til, som endte 12-11 for den ydmyke klubben fra Cleethorpes i North East Lincolnshire. Mbuemo skjøt to straffer, men bommet på den andre og siste. Matheus Cunha bommet også på en straffe.

"For en skam for Manchester United. Hva gjør Ruben Amorim nå?", spør Chris Sutton, tidligere Premier League-spiss på BBC. Til tross for at Manchester United naturligvis eier alle statistikker, mener BBC-eksperten at "på mange måter fortjente de det for måten de spilte på i løpet av 90 minutter".

En veldig, veldig tøff kveld for Manchester United-fansen.