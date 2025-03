Manchester United presenterer enormt ambisiøse planer for et nytt stadion og "en miniatyr av fremtidens by"

HQ

Manchester United er kanskje ikke inne i sin beste periode, både sportslig og økonomisk, men de har høye ambisjoner for fremtiden, og ønsker å bygge verdens beste fotballstadion. Og i dag har de sjokkert fotballverdenen ved å vise frem planer og konseptbilder for sitt nye stadion, som er tegnet av arkitektlegenden Lord Norman Foster + Partners, som beskriver det som "et av de mest spennende prosjektene i verden i dag".

Det "nye" Old Trafford vil bli et stadion med 100 000 sitteplasser, noe som vil gjøre det til et av de største i verden, og det vil revitalisere området rundt, slik at det blir et bærekraftig og gangvennlig distrikt med offentlig transport og mye natur. Stadionet skal ligge under en stor paraply inspirert av den røde djevelens trefork, "som samler energi og regnvann, og som beskytter et nytt offentlig torg som er dobbelt så stort som Trafalgar Square". Foster beskriver det til og med som en "fremtidens miniatyrby".

Dette er imidlertid ikke faste planer. Det er mange forbehold i den offentlige kunngjøringen ("Hvis vi får dette til, kan gjenreisningseffekten bli større og bedre enn London 2012", sa Andy Burnham, borgermester i Greater Manchester. Dette er utelukkende Foster + Partners' arbeid, og blir sett på som et utforskende arbeid, "masterplanen for mer detaljert gjennomførbarhet, konsultasjon, design og planleggingsarbeid når prosjektet går inn i en ny fase" som vil inkludere ytterligere konsultasjon med fans og innbyggere, og det er nå Manchester United, som har gjeld og planlegger å si opp 200 ansatte i år, som har ansvaret for det.