Manchester United signerer den brasilianske spissen Matheus Cunha for £62,5 millioner

Manchester United har gjort et stort innhogg på sommerens overgangsmarked med signeringen av den brasilianske spissen Matheus Cunha, som kommer fra Wolverhampton Wanderers for £62,5 millioner (73 millioner euro). Cunha har kontrakt ut 2030 med opsjon på ytterligere ett år.

Cunha, som har vært landslagsspiller for Brasil siden 2021 og tidligere har spilt for Atlético de Madrid og RB Leipzig, sier at United har vært hans favorittlag i England siden han var barn og "så Premier League-kamper på TV hjemme hos bestemor".

"Jeg gleder meg til pre-season starter, slik at jeg kan bli kjent med lagkameratene mine og forberede meg på sesongen som kommer. Alt fokuset mitt er nå på å jobbe hardt for å bli en verdifull del av laget, og bidra til å få denne klubben tilbake til toppen."

Cunha kommer til et av Uniteds mest prekære øyeblikk, med en liga som er mye nærmere nedrykk enn Europa, men fotballdirektør Jason Wilcox håper at Cunha vil være et godt tilskudd i arbeidet med å "bygge et sterkt, dynamisk og underholdende lag som er i stand til å kjempe om de største utmerkelsene".