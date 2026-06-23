Manchester United sikrer seg tomt til et fremtidig stadion med 100 000 seter ved siden av Old Trafford

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I mars 2025 avslørte Manchester United ambisiøse planer om å bygge et nytt stadion, et «nytt» Old Trafford med 100 000 seter, fullstendig beskyttet mot regn, som vil se ut som et gigantisk telt, og omgitt av et offentlig torg med restauranter og fasiliteter som ble beskrevet som en «miniatyrby fra fremtiden».

Tidlige rapporter tyder på at de forventer at stadionet skal stå ferdig om fem eller seks år og være klart til finalen i kvinne-VM i 2035. Designet er kanskje ikke endelig, og det forventes å bli offentliggjort 9. juli, når utkastet til hovedplanen for området skal presenteres på Old Trafford.

Denne uken har Premier League-klubben opplyst at de har sikret seg størstedelen av tomten som trengs for å bygge stadionet. Tomten ligger svært nær det nåværende stadionet, på et 25 acre stort område bare 350 meter nordvest for det nåværende Old Trafford, og er kjøpt fra Indurent, en ledende leverandør av industriarealer og et selskap i Blackstones portefølje, opplyser klubben i en pressemelding.

«Å kunne bygge så nær Old Trafford gjør at vi kan bevare arven, tradisjonene og ritualene som er så viktige for supporterne våre. Vi er forpliktet til å bygge et stadion i verdensklasse sammen med våre supportere, ikke bare for dem, med atmosfære, overkommelige priser og tilgjengelighet i sentrum for vår tenkning», sa Collette Roche, administrerende direktør for New Stadium Development hos Manchester United.

Hvis det bygges i henhold til den opprinnelige visjonen, vil det bli den største idrettsarenaen i Storbritannia og vil være «en katalysator for fornyelsen av det omkringliggende distriktet, og bidra til å skape en av de mest dynamiske og globalt betydningsfulle idretts- og underholdningsdestinasjonene i verden».