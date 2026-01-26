Manchester United snur opp ned på Premier League med nylige seire over Man City og Arsenal

HQ

Mange spådde at Premier League ville bli dominert av Arsenal, men tre kamper på rad uten seier har åpnet dørene for at Manchester City og Aston Villa fortsatt kan aspirere til tittelen ... og Manchester United, Chelsea og Liverpool føles plutselig ikke så langt unna nå. Et inspirert Manchester United, som ikke har tapt en kamp siden Michael Carrick overtok jobben etter Rúben Amorim (fem seire og én uavgjort), slo Arsenal 3-2 i London på søndag, og Matheus Cunha har lagt United til topp fire i Premier League for første gang siden mai 2023.

Det som er enda mer imponerende er at Carrick har lykkes med to strake seire mot de to tittelkandidatene Manchester City og Arsenal, og plutselig lurer fansen på om dette virkelig kan være vendepunktet for det historiske laget, som har hatt noen av sine dårligste resultater gjennom tidene ... og som er nær ved å være en tittelkandidat.



Arsenal: 50 poeng



Manchester City: 46 poeng



Aston Villa: 46 poeng



Manchester United 38 poeng



Chelsea: 37 poeng



Liverpool: 36 poeng 36 poeng



Tror du Manchester City eller Aston Villa ender opp med å ta igjen Arsenal? Og hvor nærme kan United, Chelsea eller Liverpool komme Premier League-tittelen?