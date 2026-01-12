Manchester United spiller den korteste sesongen siden 1914/15 etter FA-cuptapet mot Brighton

HQ

Manchester United ble slått ut av FA-cupen av Brighton, 1-2, og det er nå sikkert at de kommer til å spille de færreste kampene i en sesong på over hundre år: uten europeiske turneringer, kun 40 kamper, inkludert alle 38 Premier League-kampene, og begge utslagene fra cupene: Søndagens tap mot Brighton, og det pinlige tapet mot Grimsby Town fra fjerde divisjon i EFL Cup i august.

Ifølge statistikk fra britiske medier var forrige gang Manchester United kun spilte 40 kamper 1914-15-sesongen, hvor det ikke ble spilt cupkamper på grunn av første verdenskrig. Det er også første gang United har blitt eliminert fra de to hjemlige turneringene i første runde siden 1981/82.

Det er sant at Manchester United var uheldige i trekningen etter å ha blitt paret med et Premier League-lag i tredje runde, den første med Premier League- og Championship-lag. Men for elleve uker siden hadde Manchester United slått Brighton i en tredje seier på rad, et av de få øyeblikkene der Ruben Amorims lag så ut til å være på rett spor.

Nå, en uke etter at Amorim fikk sparken, har Manchester United spilt én kamp uavgjort og tapt en annen under midlertidig trener Darren Fletcher, som fortsatt antas å bli værende ut sesongen, med Champions League-kvalifisering (en topp 4-plassering) på spill.