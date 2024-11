Manchester United-spillerne ønsker at Ruud van Nistelrooy blir i klubben etter at Amorim overtar Ruud van Nistelrooys fremtid i Manchester United er usikker, men spillerne ønsker at han blir værende.

HQ Ruud van Nistelrooys periode som Manchester United-manager blir kort: Han er kun i en midlertidig stilling frem til Rubén Amorim, som er ansatt som Erik ten Hags erstatter, tiltrer i den engelske klubben 11. november. Van Nistelrooy, Manchester United-legende fra 2001 til 2006, kom tilbake til klubben i fjor sommer som assisterende manager, og har en kontrakt i den rollen som varer ut denne og neste sesong. Men fremtiden hans kan være usikker dersom Amorim bestemmer seg for å hente inn sine egne kolleger fra Sporting. Sky Sports har avslørt at det er stor støtte blant Man United-spillerne for å beholde van Nistelrooy i klubben. Det vil imidlertid bli vanskelig å få plass til van Nistelrooy dersom Amorim henter sitt eget lag, som inkluderer de mangeårige assistentene Carlos Fernandes, Adelio Candido og Emanuel Ferro. Ruud van Nistelrooy har holdt fast ved sitt ønske om å bli i klubben: "Jeg ønsker å hjelpe til, jeg ønsker å gjøre alt jeg kan, slik mange andre gjør i denne klubben, for å kjempe for denne klubben." Van Nistelrooys første kamp som manager ble en fest for tilskuerne på Old Trafford, med 5-2 mot Leicester og videre avansement i EFL Cup. Men gårsdagens Premier League-kamp endte skuffende 1-1 mot Chelsea, noe som forlenget den verste sesongstarten noensinne for United. Manchester United F.C.