Manchester United straffer Athletic og når Europa League-finalen

Athletic Club Bilbao trengte et mirakel for å kvalifisere seg til Europa League-finalen og snu 0-3-tapet de led i det første oppgjøret i San Mamés i forrige uke. De trengte minst tre mål, og de fikk fire imot: 4-1 på Old Trafford, 7-1 sammenlagt, noe som ga det engelske laget en billett til finalen 21. mai... som vil finne sted i Bilbao.

Athletic startet modig, og Mikel Jauregizar scoret et flott mål i første omgang. De klarte imidlertid ikke å fullføre en remontada, og i stedet eksploderte United til slutt, med fire mål på litt over et kvarter: to av Mason Mount, en heading av Casemiro og et av Rasmus Hojlund.

I Bodø klarte ikke Bodø/Glimt å hindre Tottenham i å legge til to mål til (5-1 sammenlagt), og finalen i Bilbao blir helengelsk, merkelig nok mellom to lag som har slitt i Premier League: Manchester United ligger på 15. plass med 39 poeng, Tottenham på 16. plass med 38 poeng.